في قرية مرتضى منصور.. جامع الخولى كنز أثري بالدقهلية.. صور

تعد محافظة الدقهلية من المحافظات ذات الطابع التاريخى والاثرى المميز منذ قرون واعوام مضت وبها مناطق تاريخية لا تنسى .



وتقوم منطقة آثار جنوب الدقهلية للآثار الاسلامية والقبطية بعمل داتا معلوماتية للآثار المسجلة والمبانى ذات الطابع التاريخى والحضارى بها برعاية الدكتور رضا موسى مدير اثار جنوب الدقهلية منها "مسجد منصور الخولى" بقرية بشالوش التابعة لميت غمر ومسقط رأس رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور.



سردت فيفى ذكى هواش مدير المتابعة الفنية والصيانة بآثار جنوب الدقهلية قائلة انه يتم تناول مسجد منصور الخولى ( المتولي الكبير) كأثر وهو مسجل بقرار رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٠٣ م .



واضافت ان جامع منصور الخولي ببشالوش ( ١٢٧٥ هجرية/١٨٥٨م ) يقع في قرية بشالوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية و بشالوش من القرى القديمة وكانت من ضمن كور أعمال الشرقية ، وكانت معروفة بإسم بشلوش كما في تحفه الإرشاد وهي من أعمال الشرقية ، وفي سنة ( ١٢٢٨هجرى / ١٨١١م ) عرفت باسمها الحالي بشالوش ، وهي حاليا إحدي القرى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية



وواصلت ان من شيده هو منصور الخولي طبقا للنص التأسيسي باللوحة الرخامية أعلي باب الدخول بمنتصف الواجهة الشمالية الغربية وقد احتوى النقش الكتابي باللوحة الرخامية على بعض الادعية بأبيات شعرية تشيد بالجامع ومنشئه وتاريخ الإنشاء بحساب الجمل والتاريخ العددى (١٢٧٥هجريا / ١٨٥٨م) .



واضافت بأن منصور الخولي والمسمى باسمه المسجد الاثرى كان عمدة القرية وكان كذلك مساح القرية والذي كان مخصص بقياس الأراضى الزراعية قبل الرى وبعده ، وهو المختص بمعرفة حدود القرية وتحديد الأثر لكل فلاح وقت البذر ويشترك ايضا مع شيخ البلد في مهمة حفظ الجسور وكان متولي جمع الضرائب من الفلاحين والنظر في فض المنازعات بينهم .



واضاف حسام ابراهيم السيد مسئول زاوية الأمير حماد بميت غمر ان الجامع يتبع في تخطيطه طراز المساجد غيرالتقليدية والذى اتبع فى مصر منذ العصر الفاطمى و ساد وانتشر خلال العصر العثمانى واسرة محمد على وهو المسجد المغطى بكامله بسقف ويتوسطه شخشيخة أو منور .



وواصل قائلا" يحتوي المسجد علي واجهتين بكل من الناحية الشمالية الغربية الناحية الجنوبية الشرقية ، وتعد الواجهة الشمالية الغربية هى الواجهة الرئيسية لاحتوائها على كتلة المدخل البارز والتى تقع بمنتصف امتداد جدار الواجهة ، ويبلغ ارتفاع جدارن الواجهات تقريبا ٧،٥٠ سم ، أما الواجهتان الآخرين ملتصقتان لمبانى حديثة .



واضاف ان الواجهة الشمالية الغربية تطل تلك الواجهة علي شارع فرعي اتساعه ٨،٠٠م ومغلق في نهايته . وتمتدالواجهة بطول ١٦،٣٥م وتعتبر الواجهة الرئيسة للمسجد لإحتوائها علي كتلة مدخل بارزة تبرز عن سمت الجدار بمقدار٩٠،. سم ، وتمتد بطول ٤،٧٠ سم ، وتحتوى الواجهة ع زخارف نباتية وهندسية نفذت باسلوب الباروك والركوكو العثمانى غاية فى الاتقان والروعة ، وكذلك نقش تأسيسى بالبارز نفذت كتاباته بخط الثلت داخل خراطيش كتابية باللوحة الرخامية وتحتوى كتلة المدخل على حجر المدخل الغائر بقدار ٦٠، . سم والذى يكتنفه من الجانبين مكسلتين تم زيادة ارتفاعهما بحيث يبلغ حاليا ٩٠، .سم .



وتابع "يتوسط حجر المدخل فتحة باب الدخول والتى يغلق عليها مصرعى باب خشبى حديث يفضى مباشرة لداخل الجامع ويعلو فتحة الباب النص التاسيسى بالوحة الرخامية ".



واكد ان الواجهة الجنوبية الشرقية يتوسط جدارها حنية المحراب البارز عن سمت الجدار ، وهى خالية من اى زخارف باستثناء وجود فتحتى نوافذ يعلو كل منهم قمرية وكلاهما للاضاءة والتهوية على يمين ويسار حنية المحراب مضيف باهالمسجد من الداخل فمساحته مستطيلة الشكل ويسقفه سقف خشبى مدهون بالوان ، ويتوسطه شخشيخة ، ويحمل السقف أربعة أعمدة قسمت تلك المساحة إلى ثلاث بوائك تسير موازية لجدار القبلة كما يحتوى المسجد بداخله على منبر خشبى بديع الصنع يرجع لعصر الإنشاء ، وكذلك محراب ذو حنية نصف دائرية.