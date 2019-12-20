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فن

إيهاب فهمي ومحمد رجب في كواليس مسلسل الأخ الكبير.. صورة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:06 م
ايهاب فهمى ومحمد
ايهاب فهمى ومحمد رجب واسماعيل فاروق
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محمد بدران
شارك الفنان إيهاب فهمي، جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، بصور جديدة من كواليس مسلسله "الأخ الكبير".

وظهرت إيهاب فهمي برفقة النجم محمد رجب، والمخرج اسماعيل فاروق، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وينتمي مسلسل "الأخ الكبير" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي".

"الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.

يذكر أن آخر اعمال ايهاب فهمى مسلسل قيد عائلى والذى تدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.


مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.


وغاب إيهاب فهمى هذا العام عن دراما رمضان، ولكنه ترأس إدارة المسرح الكوميدي، وافتتح مؤخرا مسرحية الحالة توهان على المسرح العائم.

إيهاب فهمي ومحمد رجب في كواليس مسلسل الأخ الكبير.. صورة
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