بإطلالة عصرية.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة لطيفة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.تألقت لطيفة فى جلسة التصوير بإطلالة عصرية، حيث أرتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة من دار الأزياء العالمية dior ، وأتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة و عدم البهرجة.وأنتعلت لطيفة حذاء أنيق باللون البيج، فيما أكملت إطلالتها بتسريحة شعر مميزة من صالون المصفف محمد الصغير، ووضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابيةالمتناسقة مع لون إطلالتها.