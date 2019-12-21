برلماني: مبادرات البنك المركزي المصري تدعم الاقتصاد المصرى بـ200 مليار جنيه

أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بالمبادرات التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى بقيمة 200 مليار جنيه لدعم حركة الاقتصاد المصرى فى مجالات الصناعة والسوق العقارى والسياحة.





وأشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن مبادرة دعم وتنشيط الصناعة تستهدف فى المقام الأول إعادة فتح المصانع المغلقة ، خاصة فى ظل غلق 5 آلاف مصنع طبقا للبنك المركزى المصرى ، مشيرا إلى أن هذه المصانع المغلقة بها عمالة وكانت تنتج وتصدر خارجيا ، وبالتالى فإن إعادة فتح هذه المصانع مرة اخرى سينشط السوق ويزود معدلات التصدير ويوفر العملة الصعبة ويقلل من الاستيراد ويشغل العمالة.





كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إعادة فتح المصانع المغلقة سيكون أمر مفيد جدا للاقتصاد المصرى ، لأنه سيقلل من التضخم وسيجعل الميزان التجارى لصالحنا ، بالإضافة إلى أنه سيقلل من معدلات البطالة.





وأوضح أن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم صناعة السياحة سيساهم بشكل كبير فى تطوير المنشات السياحية وجذب السياحة بهدف تشغيل العمالة وتحريك الأموال فى البنوك، قائلا:" لما المستثمر المصرى يشتغل فى بلده هنلاقى المستثمر الأجنبى يحذو بحذوه".



