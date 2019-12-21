استجابة لشكوى مواطن من سوء الخدمة الطبية.. محافظ قنا يفاجئ مستشفى الحميات فجرا

أجرى اللواء اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، جولة مفاجئة لمستشفى الحميات بمدينة قنا، بعد ورود شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.



رافقه خلال الجولة حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، وتفقد خلالها أقسام" الاستقبال– الكبد الاقتصادي – المناظير– غرف المرضى"، واستفسر خلالها من المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.



وشدد محافظ قنا على ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى، مشددًا على تلبية احتياجات المرضى والعمل على راحتهم.



وأكد أهمية ملف الصحة والذي يتعلق بصحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة.