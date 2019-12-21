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توك شو

تمارين رياضية للتخلص من الدهون وشد عضلات البطن.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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قسم التوك شو
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، بعض النصائح لكسر الروتين اليومي للتمارين الرياضية وعدم الشعور بالملل أثناء ممارسة الرياضة بمفردك.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه من الأفضل أن يكون لديك شريك في التمارين ليشجع كل منكم الآخر، ويمكن ممارسة تلك التمارين البسيطة والآمنة في أي مكان ومع أي أحد من أفراد الأسرة أو أصدقائك.

وقال إن هناك مجموعة من التمارين الرياضية التي تتطلب وجود شريك للقيام بها، وهذا يزيد من الحماس والتحدي، وقام بعمل مجموعة من التمارين التي تساعد على شد عضلات البطن والظهر، وتمارين خاصة بالجزء السفلي والأرجل.

وذكر حسام أبو هاشم أن هذه التمارين من أسرع وأسهل التمارين للتخلص من الدهون والمناطق الزائدة في الجسم، وشد عضلات البطن بشكل صحي وممتع.
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