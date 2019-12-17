ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير لياقة بدنية يقدم تمارين رياضية تساعد على إنقاص الوزن.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:55 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
محمود محسن
قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة التي من الممكن أن يتم ممارستها في الأماكن الواسعة، وهو ما يسمى بالتدريب الدائري بأكثر من تمرين متتابع لمدة 3 مرات والحصول على راحة بين كل تمرين لمدة دقيقة.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» أن ذلك التمرين يساعد على إنقاص الوزن ويتم عمل التمرين على 15 عدة.

وأضاف خبير اللياقة البدنية: "ننتقل بعد ذلك إلى تمارين لتقوية عضلات البطن ويوصي بوضع وسادة أسفل الظهر عند القيام بهذا التمرين.

وتابع خبير اللياقة البدنية أن هناك تمرينا آخر لتقوية عضلات الجسم بالكامل عن طريق القدم والأيدي.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين رياضية لتقوية عضلة الظهر

صباح البلد يقدم تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر والكتف .. فيديو

صباح البلد يقدم تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر والكتف.. فيديو

شاهد.. تمارين الاستبس لحرق الدهون وإنقاص الوزن

تمارين رياضية لتقوية عضلة القدم .. فيديو

تمارين رياضية لحرق الدهون وشد عضلات الجسم

ترشيحاتنا

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية

مناورات بحرية روسية سورية في البحر المتوسط

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

أخصائي تغذية يحذر من 7 أضرار لتناول الإندومي

حلول لتفادي أعطال بطارية السيارة خلاص فصل الشتاء

AdvertisementS

مبيفهموش| حازم إمام يهين جماهير القطبين ويغلط طارق يحيى

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية

العفيجي يبهر جمهوره| شاهد رومانسية رمضان صبحي مع حبيبة إكرامي

الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب.. فيديوهات فاضحة لفنانة شهيرة.. ابنة شقيق عادل إمام تتحدث عنه

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك عكس الأهلي في فارق الأزمات.. القيعي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

مدير فني كيوت ومحمود علاء كارثة| إبراهيم سعيد يعلق على هزيمة الزمالك من طلائع الجيش

زعلانة ليه إنه قمر| إنجي وجدان تعلق على الإعجاب بـ زوجها

عايز العريس مبتسم.. أب يشعل مواقع التواصل بزفاف ابنته

حول المطبخ إلى دورة مياه.. إغلاق مطعم بعد قيام الطاهي بتصرف مقزز| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019

لوك النهاردة.. الجيبة بليسيه لإطلالة أنيقة في شتاء 2020

بملابس غير تقليدية.. شاهد إطلالة بلقيس في أحدث جلسة تصوير