خبير لياقة بدنية يقدم تمارين رياضية تساعد على إنقاص الوزن.. فيديو

وأضاف خبير اللياقة البدنية: "ننتقل بعد ذلك إلى تمارين لتقوية عضلات البطن ويوصي بوضع وسادة أسفل الظهر عند القيام بهذا التمرين.

قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة التي من الممكن أن يتم ممارستها في الأماكن الواسعة، وهو ما يسمى بالتدريب الدائري بأكثر من تمرين متتابع لمدة 3 مرات والحصول على راحة بين كل تمرين لمدة دقيقة.وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» أن ذلك التمرين يساعد على إنقاص الوزن ويتم عمل التمرين على 15 عدة.وتابع خبير اللياقة البدنية أن هناك تمرينا آخر لتقوية عضلات الجسم بالكامل عن طريق القدم والأيدي.وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.