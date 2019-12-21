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فن

لوك صادم لـ مايا دياب بعد إفساد عمليات التجميل لوجهها

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
مايا دياب
مايا دياب
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شروق ابراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية مايا دياب، من احتفالية حضرتها لصالح مجلة elle ظهرت فيها بـ لوك صادم بعدما أفسدت عمليات التجميل وجهها.

وتبين خلال الصورة تعوج شفتيها وانتفاخ وجهها بسبب البوتكس والفلاير وهو ما اتضح بشكل كبير مقارنة بصورة أخرى لها بتعديلات فوتوشوب.

وهو الأمر الذي أثار غضب جمهورها بشكل كبير بسبب تغير ملامحها للأسوأ بعدما كانت واحدة من أجمل الفنانات اللبنانيات.

وتشارك مايا دياب في مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.
لوك صادم لـ مايا دياب بعد إفساد عمليات التجميل لوجهها
لوك صادم لـ مايا دياب بعد إفساد عمليات التجميل لوجهها
لوك صادم لـ مايا دياب بعد إفساد عمليات التجميل لوجهها
لوك صادم لـ مايا دياب بعد إفساد عمليات التجميل لوجهها
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