AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: إنهاء 77٪ من ملفات الطعن الضريبي حتى نوفمبر الماضي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إنهاء ١٢٦ ألفًا من إجمالى ١٦٣ ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز ٧٧٪، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة ١٣٧ مليار جنيه تم تحصيل ١٠٤ مليارات جنيه منها ويجرى حاليًا العمل على تحصيل ٣٣ مليار جنيه؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل مدة النزاع وتحصيل حق الدولة بما يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يؤدى إلى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير إنه تم الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي، على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ حيث يجرى الآن توزيع الملفات إلكترونيًا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادى ومالى بما يسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بسرعة تحديث الإدارة الضريبية؛ سعيًا إلى منظومة متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

أضاف أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وإحالته إلى مجلس الوزراء، حيث نتطلع لإقراره من مجلس النواب قريبًا، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ٦ أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.

أوضح أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية، تلقت ٢٤ ألف طلب خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٦ إلى ديسمبر ٢٠١٨، وقد تم إنهاء ١٨ ألف منازعة بضريبة مستحقة ٢٦,٨ مليار جنيه، تم تحصيل ٧٠ ٪ منها وتقسيط الباقى تيسيرًا على الممولين الجادين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: إحالة مشروع قانون المنازعات الضريبية للبرلمان.. ديسمبر

أبرزه 30% إعفاءات.. اقتصادية البرلمان تكشف مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية

تحليل| لماذا تجري الحكومة تعديلات على قوانين الضرائب؟.. تفاصيل

لدعم الحصيلة الضريبية.. المالية تجري تعديلات على قانون ضرائب الدخل.. وتشريع جديد لفض المنازعات

برلماني يوضح هدف الدولة من تطوير منظومة الضرائب

إحالة مشروع قانون المنازعات الضريبية للبرلمان.. ديسمبر.. برلمانيون: يتضمن تعديلات تصب في صالح الممول والدولة.. ومن أبرز إيجابياته تيسيرات رد الضريبية لأصحاب المهن الحرة

ترشيحاتنا

فكرة جهنمية.. أفريقي يهرب 1.2 كيلو كوكايين في أمعائه

بصورة له.. وائل جمعة ساخرا من قفزة الدون: من هو كريستيانو رونالدو؟

اخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية ل أنغام.. ومفاجأت حفل عمرو دياب فى الرياض

صفعة على وجه أمريكا.. ماذا تعرف عن برج القاهرة وعلاقته بالجزائر؟

نائب يحذر: معطرات جو سرطانية خطر جديد يهدد البيوت المصرية

أطعمة تعالج قصور الغدة الدرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود شفاف.. نيرمين ماهر تتألق فى حفل دير جيست

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019