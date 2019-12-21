سقوط راكب في مطار القاهرة حاول تهريب مخدرات داخل واقي ذكري

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب قادم من باريس بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومن مخدر الماريجوانا.





قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه اثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة باريس، اشتبه محمود عبد الرازق النجار مأمور اللجنة الجمركية في الراكب ه م ع كلف أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 مأمور الجمرك محمد صلاح كامل لتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة فتلاحظ له وجود مطحنة خاصة بطحن المخدرات وعليه كلف المشرف، مصطفى عبد الفضيل مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كميات من مخدر الماريجوانا داخل واقي ذكري موضوع داخل عبوة مكملات غذائية وكمية من مخدر الحشيش وأربعة مطحنة و3 عبوات بفرة.



