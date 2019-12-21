مشكلة وجبنا حلها.. أسباب وجود دماء بلحم الدجاج بعد تسويته

تتعرض الكثير من ربات المنزل لبعض المشاكل التي تواجههن خلال الطبخ، خصوصا طبخ اللحوم والدجاج، ومن هذه المشكلات وجود دماء بعد الطهي بين لحم الدجاج ويظهر لحم بعض الدواجن الملاصق للعظام بني اللون.



وأوضحت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء ونقابة البيطريين، على صفحتها بـ"فيسبوك"، أن الدجاج صغير السن الذي يتراوح عمره بين ستة وثمانية أسابيع من العمر لديه عظام مجوفة أرق وأكثر مسامية من الدجاج الأكبر سنا، لذلك يكون النخاع العظمي الخاص به غير كامل التكلس.



وعند الطهي "يتسرب النخاع الأرجواني اللون والذي يحتوي على الميوجلوبين، وهو البروتين المسئول عن تخزين الأكسجين، إلى اللحم ويتسبب في احمرار اللحم وظهوره كأنه نيئ وغير مطهو مهما كانت درجة الحرارة التي يتم الطهو عليها، وقد يظهر لون اللحم الملاصق للعظام غامقا مائلا إلى اللون البني وكأنه فاسد، وهي ظاهرة طبيعية في الدجاج صغير السن".



ويمكن لربات البيوت تفادي هذه الظاهرة، خاصة إذا كانت تظهر لهن باستمرار عن طريق الآتي:



1_ نزع العظام من الدواجن قبل طهيها "خلي الدواجن".



2_ تغيير الوسط الحامضي PH وزيادته لتقليل هذه الظاهرة، وذلك عن طريق تتبيل الدواجن، وإضافة الخل أو الليمون بكمية كافية، مما يقلل ظهور اللحم الوردي غير المقبول للاستهلاك.