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رياضة

مجلس إدارة الزمالك ينعى وليد قاصد إداري الفريق

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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ملك موسى
نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجميع أعضاء المجلس وإدارة النادي وليد قاصد إداري الفريق الأول لكرة القدم والذي وافته المنية قبل ساعات،داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أفراد الجهاز الفنى واللاعبين داخل القلعة البيضاء.

وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان الزمالك قد تعادل مع سموحة 0-0، بالمباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع.
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