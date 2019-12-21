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رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيل أرسنال ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:51 م
آرسنال
آرسنال
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إسراء أشرف
أعلن فريدي ليونبيرج، المدير الفني المؤقت لنادى آرسنال، عن تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة إيفرتون، بعد قليل، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل خروج كل من كولاسيناك، سوكراتيس، جندوزي، بيبي، وأوزيل، بينما اعتمد ليونبيرج على كل من ديفيد لويز، ساكا، تشاكا، نيلسون، وسميث روي.

وجاء تشكيل آرسنال على النحو التالي..

لينو- مايتلاند نايلز- تشامبرز- لويز- ساكا- تشاكا- توريرا- نيلسون- سميث روي- مارتينيلي- أوباميانج.

وستكون هذه المهمة، هي الأخيرة للسويدي فريدي ليونبرج، المدرب المؤقت لآرسنال، قبل أن يبدأ مايكل أرتيتا المدير الفني مهام عمله في المنصب الجديد، غدًا، الأحد.

ويحتل آرسنال حاليًا، المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.
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