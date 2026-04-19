الهلال الأحمر المصري: تسيير القافلة الـ179 إلى غزة واستمرار استقبال الجرحى
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
أوضاع الأسرى داخل وخارج سجون الاحتلال تتصدر لقاء فلسطيني - فلسطيني بالقاهرة
كلاكيت ثاني مرة.. الجنايات تُحيل أوراق قاتل أطفال اللبيني بفيصل لمفتي الجمهورية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية يوم الأحد
رئيس الوزراء من مطار العريش: توجيهات رئاسية بتعزيز كفاءة الطيران المدني
أمين البحوث الإسلامية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بوكالة الأزهر
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجيبوتي بمناسبة فوزه بولاية جديدة
خاص| بيراميدز : الشيبي وزلاكة جاهزان لمواجهة الزمالك في الدوري
ميريت صلاح السعدني تحيي ذكرى والدها بكلمات مؤثرة: لا نتخطى الفقد ولكن نتعايش معه
نائبة: لا مشروع رسمي لقانون الأحوال الشخصية حتى الآن.. والحوار المجتمعي مستمر
بتكلفة 2.6 مليون جنيه.. الدستاوي يتفقد مركز خدمة عملاء حوش عيسى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قنبلة اجتماعية موقوتة.. مطالب برلمانية بتدخل حاسم لحماية أطفال مصر

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أطلق عدد من أعضاء مجلس النواب تحركات متزامنة تحمل رسائل تحذيرية وإجراءات حاسمة، مطالبة الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ الأطفال من مخاطر التشرد والانتهاكات، عبر رؤية تشريعية شاملة تعالج جذور الأزمة وتغلق ثغرات الحماية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف المجتمعية من أوضاع الأطفال في الشارع وتزايد الجرائم التي تستهدفهم.

وحذر أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، من تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع، مؤكدًا أن انتشارهم في الميادين وأسفل الكباري والمواقف العامة دون مأوى أو تعليم أو رعاية صحية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي، وينذر بأزمة إنسانية متفاقمة إذا لم يتم التعامل معها بشكل عاجل.

وأوضح أن تزايد أعداد الأطفال المشردين يكشف عن خلل واضح في التنسيق بين الجهات المعنية، لافتًا إلى أن هؤلاء الأطفال يمثلون طاقة مهدرة وقد يتحولون إلى ضحايا للاستغلال أو أدوات في يد الجريمة المنظمة.

وطالب أباظة الحكومة باتخاذ 6 إجراءات عاجلة، تشمل إعداد قاعدة بيانات دقيقة، والتوسع في دور الرعاية، وإطلاق وحدات تدخل سريع، وتفعيل التعليم البديل، وتشديد الرقابة على استغلال الأطفال، إلى جانب دعم الأسر الفقيرة لمنع تسرب الأطفال إلى الشارع.

وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية متكاملة بجدول زمني واضح، بمشاركة جميع الجهات، مؤكدًا أن تجاهل الأزمة اليوم يعني دفع ثمن أكبر في المستقبل.

في سياق متصل، أكدت النائبة سولاف درويش أن حماية الأطفال أصبحت أولوية وطنية تتطلب تحركًا تشريعيًا حاسمًا، محذرة من أن الصمت تجاه الجرائم ضد الأطفال يفتح الباب لكوارث تهدد مستقبل الأجيال.

وأشارت إلى وجود فجوات حقيقية في منظومة الحماية، كاشفة عن 6 مقترحات عاجلة، أبرزها إنشاء وحدات لحماية الطفل بالمحافظات، وتغليظ العقوبات على جرائم الاعتداء، وإلزام المؤسسات بتركيب كاميرات مراقبة، وإدراج التوعية بالأمان الشخصي في المناهج، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ، واستحداث وظيفة مسؤول حماية الطفل داخل المؤسسات.

وأكدت أن حماية الأطفال مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، داعية إلى تحرك وطني شامل يضع سلامة الطفل في مقدمة الأولويات، مشددة على أن كرامة الطفل المصري خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

السيدة الصينية

الفلوس بتطير في الهوا.. سيدة صينية تلقي آلاف الدولارات من البلكونة بعد خلاف مع زوجها

شحن عداد الكهرباء

شحن عداد الكهرباء بخصم 50%.. تفاصيل هامة

البنزين

بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

الذباب والناموس

بمكونات طبيعية.. طرد الناموس والذباب من المنزل خلال دقائق بطريقة آمنة وفعالة

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم الأحد 19 أبريل في مصر.. استقرار بالبنوك وأعلى سعر يسجل 51.8 جنيه

الدواجن

أسعار الدواجن لن ترتفع خلال الفترة المقبلة.. أخبار سارة من الشعبة التجارية

احمد بلال

«مكوناتك الجسمانية كانت غلط».. بشير التابعي يفتح النار على أحمد بلال بسبب ناصر منسي

قنبلة اجتماعية موقوتة.. مطالب برلمانية بتدخل حاسم لحماية أطفال مصر

النائب شعبان عبد اللطيف

برلماني: لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت يعكس عمق الشراكة

النائب حسين خضير

وكيل صحة الشيوخ: السرطان ثاني سبب للوفاة في مصر بنسبة 14.7%

بالصور

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم
طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم
طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيميا الحادة

علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة
علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة
علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة

بفستان ملفت.. زوجة كريم فهمى تتألق رفقة ياسمين عبد العزيز

زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز
زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز
زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز

بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة

بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة
بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة
بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة

ابنة علي الحجار

انهيار ابنة علي الحجار على الهواء.. اتهامات قاسية وطلب صادم من المتابعين

المزيد

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الإهمال العاطفي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: "جائزة الشيخ زايد" ..عشرون عاما في خدمة الثقافة

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: من يدفع ثمن الصراعات في العصر الحديث ؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

المزيد