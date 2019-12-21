الغرف التجارية يناقش آليات المشاركة في مبادرة الرئيس لخفض الأسعار

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، ضرورة المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقرر تنفيذها يناير 2020 لمدة 6 شهور لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي وتحريك المبيعات بالسوق ومساندة المواطنين بتوفير سلع بأسعار مخفضة.





جاء ذلك اليوم السبت خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بغرفة اسوان التجارية لمناقشة آليات المشاركة في مبادرة الرئيس من خلال التجار والصناع ومؤدي الخدمات من منتسبي اتحاد الغرف التجارية وزيادة عدد المشاركين وتنويع السلع التي ستدخل في المبادرة.





وقال "العربى"، إننا "نستكمل اليوم آليات ومقترحات المشاركة في المبادرة بالمحافظات المختلفة من محافظة أسوان، مشيدا بالاستجابة السريعة من منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية للمشاركة في المبادرة التي تستهدف تحريك المبيعات في ظل حالة الركود خلال الفترة السابقة، كما أن دعم المواطن في غاية الأهمية على اعتبار أنه المحرك الأساسي لعملية التجارة والصناعة ، فضلًا عن أن أحد أهم أهداف المبادرة تشجيع المنتج المحلي".





وأشار إلى أن المجتمع التجاري استجاب بسرعة للمبادرة ، وإن مشاركة الشركات والمصانع والسلاسل ستكون كبيرة ؛ لأن هناك رغبة من الجميع في تحريك السوق ، وهو ما نلمسه في الاجتماعات واللقاءات مع منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، وتابع:"إننا نسعى للوصول إلى المجتمع التجاري في مختلف المحافظات لتوضيح المبادرة وأهدافها سواء التجارية و الاقتصادية أو المجتمعية ، وتسهيل مشاركة أكبر عدد من منتسبي الغرف التجارية في الاجتماعات التوضيحية لهذه المبادرة ، خاصة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الحكومة والقطاع الخاص بالصعيد في الفترة الأخيرة".





واستكمل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن باب الاشتراك مفتوح بالنسبة لمنتسبي الغرف التجارية في مختلف الأنشطة من خلال الاستمارات التي صممها الاتحاد للمشاركة في المبادرة ، وتم توزيعها علي منتسبي الغرف التجارية ، والتي تشمل كافة بيانات الشركات والسلاسل والمصانع والسلع وكمياتها المتاحة ونسب الخصم التي نسعى أنها لا تقل عن 20% للمواطنين ، مشيرًا إلى الدور المهم لقيادات الدولة في المبادرات الماضية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين .





وأشاد رئيس الاتحاد بتدخل رئيس الجمهورية من خلال مبادرة جديدة لدعم السوق وزيادة المبيعات ، فضلًا عن دعم المواطنين متوقعا أن تحقق مبادرة رئيس الجمهورية نجاحًا كبيرًا نتيجة تعاون الحكومة و القطاع الخاص في تنفيذها ، خاصة أنها مبادرة السوق في احتياج إليها ، ولذلك مطلوب دعمها مجتمعيًا بشكل كبير لتحقق النجاح ، لافتًا إلى أن المبادرة تشمل مفاجآت إيجابية تفيد السوق والمواطنين وتفيد الاقتصاد القومي في النهاية ، وهو ما يجعلنا نتكاتف جميعًا لإنجاحها.



