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رياضة

مفاجأة كبيرة في تشكيل الهلال أمام مونتيري بــ كأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:23 م
جوميز لاعب الهلال
جوميز لاعب الهلال
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محمد السعيد
أعلن رازفان لوسيسكو المدير الفني لفيرق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي لماوجهة مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

وشهد تشكيل الهلال السعودي مفاجأة بتواجد المهاجم بافيتمبي جوميز على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك - هيون سو - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: كارلوس إدوراردو - جوستافو - كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - جيوفينكو - عمر خربين.
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