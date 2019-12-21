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أخبار العالم

ظهور نادر لولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف.. وشقيق الملك سلمان يرقص العارضة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:13 م
الامير محمد بن نايف
الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
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على صالح
في أول ظهور له منذ فترة طويلة، شوهد ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، في حفل زواج ابن شقيقه محمد بن سعود بن نايف.

تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس الجمعة، مقطع فيديو يرصد الأمير محمد بن نايف، أثناء حضوره حفل زفاف ابن أخيه محمد بن سعود بن نايف في العاصمة الرياض.

وأثناء تواجده بجوار سيارته، قبل عدد من الموجودين في الحفل يد الأمير محمد بن نايف، وقال البعض: "نحن نحبك"، فرد عليهم ، قائلا: "أنا أحبكم".

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في حفل الزفاف، وظهر وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية الشهيرة بالسيف.



​يذكر أن الأمير محمد بن سلمان قد تولى منصب ولي العهد السعودي خلفا لعمه الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والذي تنحى عن ولاية العهد لظروف صحية، وعينه عمه العاهل السعودي الحالي الملك سلمان، وليا للعهد قبل أن يتنازل محمد بن نايف عن منصبه لصالح ابن عمه الأمير محمد بن سلمان، والذي كان وليا لولي العهد.

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