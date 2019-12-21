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أخبار البلد

سامح عاشور لـ منتقديه: اعلنوا مواقفكم من تنقية الجداول والتعليم المفتوح

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:02 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن زيادة موارد النقابة نتيجة لتفعيل نظام دمغة المحاماة الجديد الذي جعلها أكثر انضباطًا، وتسديد أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعوى وفقا لتعديلات قانون المحاماة، وتورد يوميا في حسابات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من المحاكم وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة العدل.

وأكمل سامح عاشور، خلال مشاركته بمعهد محاماة كفر الشيخ، اليوم السبت، حققنا انتصارا ببروتوكول القيمة المضافة، الذي حدد قيما مقطوعة تدفع عن قيد الدعوى بدلا من نسبة 10 % وفقا للقانون، وأعفى المحامين من تقديم الإقرار الشهري، وننتظر نتيجة الطعن المقدم من النقابة بعدم دستورية القانون والمقام أمام المحكمة الدستورية العليا".

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ووجه "عاشور" رسالة لمنتقدي المجلس قائلا: "توجهون سهام الانتقاد العشوائي بدون مبرر، وتهدفون لإحباط العزيمة، وأطالبهم بإعلان موقفهم من تنقية الجداول، ومنع قيد خريجي التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات، وكيفية زيادة المعاشات والعلاج بمبالغ أكبر مما تم تنفيذه".

وشدد "عاشور"، أن أموال المحامين للمشتغلين فقط دون سواهم، وهذا هدف لن يفرط فيه مهما كانت النتائج، منوها: "تعديلات القانون تجيز قيد خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على شهادة الثانوية المسبوقة بليسانس الحقوق، وهناك ضوابط تعد لذلك عقب الانتهاء منها سيتم إعلانها
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