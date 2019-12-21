سامح عاشور لـ منتقديه: اعلنوا مواقفكم من تنقية الجداول والتعليم المفتوح

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن زيادة موارد النقابة نتيجة لتفعيل نظام دمغة المحاماة الجديد الذي جعلها أكثر انضباطًا، وتسديد أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعوى وفقا لتعديلات قانون المحاماة، وتورد يوميا في حسابات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من المحاكم وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة العدل.





وأكمل سامح عاشور، خلال مشاركته بمعهد محاماة كفر الشيخ، اليوم السبت، حققنا انتصارا ببروتوكول القيمة المضافة، الذي حدد قيما مقطوعة تدفع عن قيد الدعوى بدلا من نسبة 10 % وفقا للقانون، وأعفى المحامين من تقديم الإقرار الشهري، وننتظر نتيجة الطعن المقدم من النقابة بعدم دستورية القانون والمقام أمام المحكمة الدستورية العليا".