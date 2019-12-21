داخل سيارتها.. نيللي مقدسي تتألق بـ الأسود

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، الجمهور بمجمعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت "نيللي مقدسي" في الصور داخل سيارتها بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية بلوفر وجاكيت باللون الأسود، ونسقت نظارة شمس ونالت الصور إعجاب الجمهور.



وعلقت نيللي مقدسي على الصور قائلة: " شاركوني جمل وامثال شعبية متل اللي منرددها بالشارع اللبناني: الجار قبل الدار - الجنة من دون ناس ما بتنداس #نيللي_مقدسي".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.



نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.