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رياضة

شاهد | وصول بيراميدز إستاد السويس لمواجهة المصري

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:36 م
عبد العزيز عبد الشافي
عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني لنادي بيراميدز
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حسن العمدة
وصل منذ قليل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى إستاد السويس الجديد بمدينة السويس، لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له بعد قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.

أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمي: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد حمدي وعبدالله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصور.

خط الوسط: محمود حمادة وايريك تراوري وأحمد توفيق واسلام عيسي وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوي.

وضمت دكة البدلاء: أحمد دعدور ووليفرد كانون وعمر العيوني ومحمد الجباس وطارق طه ورجب بكار وابراهيم عادل.
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