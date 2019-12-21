انبي يفعلها بريمونتادا قوية في وادي دجلة ويفوز 3-2 في الدوري| فيديو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بناد انبي ريمونتادا قوية وفاز على منافسه وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.



أحرز المغربي عبد الكبير الوادى أول أهدافه في الدوري المصري، وتقدم لدجلة على إنبي بالدقيقة 15 من عمر اللقاء، ثم أحرز التونسى رفيق كابو الهدف الثاني للغزلان فى الدقيقة 39.



وانهى فريق وادي دجلة الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد على انبي، ودخل شوط المباراة الثاني مطمئن بشكل كبير على نتيجة المباراة ولكن كان انبي له رأي آخر.



فعلها انبي بريمونتادا قوية، وسجل محمد شريف الهدف الأول في الدقيقة 52 من عمر المباراة، ثم أضاف محمود قاعود الهدف الثاني في الدقيقة 62 ليتعادل انبي ببراعة كبيرة.



وفي الدقيقة 76 فعلها محمد شريف مرة أخرى وسجل الهدف الثالث والتقدم لإنبي، واستمر انبي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة وتمكن من الفوز بالثلاث نقاط.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد انبي الى 13 نقطة واحتل المركز السابع، بينما وادي دجلة في المركز القبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط.