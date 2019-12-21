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رياضة

علاء وجمال مبارك يقدمان العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور|شاهد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:28 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قدم علاء وجمال مبارك نجلا رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتلقى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجثمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر.

وتواجد مع المستشار مرتضى منصور عدد كبير من مسئولى نادى الزمالك لتلقى واجب العزاء كما تواجد معه نائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم وأعضاء مجلس الادارة.

كما قدم واجب العزاء الكابتن محمود أبو رجيله نجم الزمالك السابق إضافة الى عدد كبير من محبى ومشجعى نادى الزمالك.
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