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أخبار البلد

بحث مستجدات إجراءات تأمين الحدود.. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:29 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلًا عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأشاد الرئيس في هذا الإطار بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجهًا بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.
بحث مستجدات إجراءات تأمين الحدود.. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية
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