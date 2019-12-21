رقم صادم.. تعرف على عدد مدربي أرسنال خلال 133 عاما

مدربى أرسنال عبر التاريخ











بعد أن أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعيين الإسباني ميكيل أرتيتا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم ، خلفا لمواطنه أوناي إيمري بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم.بدأ ارتيتا الذي يجيد اللعب في مركز نصف الملعب مسيرته الكروية مع نادي باريس سان جيرمان في عام 2000 ولعب معهم لمدة موسمين وشارك خلالهما في 31 مباراة وسجل هدفين قبل ان ينتقل الى نادي رينجرز الاسكتلندي ليسجل 12 هدفا في 50 مباراةفي عام 2004 عاد ارتيتا إلى إسبانيا من بوابة فريق ريال سوسيداد وشارك معهم في 15 مباراة وسجل هدف وحيد لتتم إعارته لفريق ايفرتون الانجليزي وسجل هدفا وحيدا .في عام 2011 انتقل إلى فريق أرسنال وشارك في 110 مباريات وسجل 14 هدفا واعتزل مع نهاية عقده في 2016شارك ارتيتا مع منتخب بلاده لجميع الاعمار السنية لكن لم يحالفه الحظ للمشاركة مع المنتخب الإسباني في ظل وجود عمالقة مثل انيستا وتشافي.يعد ارتيتا أحد أبناء فريق برشلونة حيث كان من ناشئ كتالونيا قبل الانتقال لفريق باريس سان جيرمان ويبدأ مسيرة مع الفرق الاولى.عقب اعتزال اللاعب ضمه الإسباني بيب جوارديولا الى جهازه وعمل معه لمدة ثلاث سنوات وساهم في فوز مانشستر سيتي بلقبين متتاليين للدوري الإنجليزي الممتاز .و فى مفارقة غريبة نجد أن أرسنال منذ تأسيسه عام 1886 و حتى الآن أى 133 عام عين 20 مدرب فقط قبل ارتيتا و هو رقم قليل جدًا بالمقارنة بالأندية المصرية و المنطقة العربية.و نجد سيطرة المدربين الأنجليز برصيد إحدى عشر مدرب ثم خمس مدربين من أيسلندا.و كانت أفضل إنجازات مع المدرب المخضرم الفرنسى ارسين فينجر حيث فاز بـ سبع عشر بطولة و هم.الدوري الإنجليزي الممتاز (3)كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم (7)درع الاتحاد الإنجليزي (7)و نسؤد لكم فى التالى تاريخ مدربى أرسنال منذ تأسيسه و حتى الآن: