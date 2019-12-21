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حوادث

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي بالشرقية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:47 م
صورة أرشيفية - اسعاف
صورة أرشيفية - اسعاف
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محمد الطحاوي
أصيب 9 عمال بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها بالطريق الإقليمى، بالقرب من نزلة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وتم نقلهم الي مستشفي بلبيس لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعمال اليومية بالطريق الإقليمى، بالقرب من نزلة مدينة العاشر من رمضان.

وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف وتبين إصابة 9 عمال بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم نقلهم إلى مستشفى "بلبيس" المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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