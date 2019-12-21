100 صورة و20 فيديو.. نجوم الرياضة والسياسة والاعلام في عزاء شقيقة مرتضى منصور

حرص العديد من نجوم الرياضة والاعلام والسياسة على تقديم واجب العزاء في شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، والذي اقيم اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين
مندوب رئيس الجمهورية وفتحي سرور يعزيان مرتضى منصور في وفاة شقيقته
صبحي ومشعل وأبوشقة يقدمون العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور
محسن صلاح يقدم واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور | شاهد
علاء وجمال مبارك يقدمان العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور|شاهد
حسن شحاتة وطاهر ابوزيد وغريب أبرز نجوم الرياضة فى عزاء شقيقة مرتضى منصور|شاهد
نجوم الفن والإعلام يعزّون مرتضى منصور في وفاة شقيقته | صور
الزند وهيكل في عزاء شقيقة مرتضى منصور.. شاهد
رئيس الأهلي السابق يقدم العزاء لـ مرتضى منصور في وفاة شقيقته |فيديو
كمال درويش ولاعبو الزمالك يعزّون في شقيقة مرتضى منصور |شاهد
محمد فؤاد والحضري فى عزاء شقيقة مرتضى منصور
زاهر ومجاهد يعزيان مرتضى منصور في وفاة شقيقته | فيديو
وتلقى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجثمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر .
وتواجد مع المستشار مرتضى منصور عدد كبير من مسئولى نادى الزمالك لتلقى واجب العزاء حيت تواجد معه نائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم وأعضاء مجلس الادارة .
مندوب رئيس الجمهورية وفتحي سرور يعزيان مرتضى منصور في وفاة شقيقته
صبحي ومشعل وأبوشقة يقدمون العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور
محسن صلاح يقدم واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور | شاهد
علاء وجمال مبارك يقدمان العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور|شاهد
حسن شحاتة وطاهر ابوزيد وغريب أبرز نجوم الرياضة فى عزاء شقيقة مرتضى منصور|شاهد
نجوم الفن والإعلام يعزّون مرتضى منصور في وفاة شقيقته | صور
الزند وهيكل في عزاء شقيقة مرتضى منصور.. شاهد
رئيس الأهلي السابق يقدم العزاء لـ مرتضى منصور في وفاة شقيقته |فيديو
كمال درويش ولاعبو الزمالك يعزّون في شقيقة مرتضى منصور |شاهد
محمد فؤاد والحضري فى عزاء شقيقة مرتضى منصور
زاهر ومجاهد يعزيان مرتضى منصور في وفاة شقيقته | فيديو
وتلقى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجثمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر .
وتواجد مع المستشار مرتضى منصور عدد كبير من مسئولى نادى الزمالك لتلقى واجب العزاء حيت تواجد معه نائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم وأعضاء مجلس الادارة .