100 صورة و20 فيديو.. نجوم الرياضة والسياسة والاعلام في عزاء شقيقة مرتضى منصور

حرص العديد من نجوم الرياضة والاعلام والسياسة على تقديم واجب العزاء في شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، والذي اقيم اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسينوتلقى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجثمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر .وتواجد مع المستشار مرتضى منصور عدد كبير من مسئولى نادى الزمالك لتلقى واجب العزاء حيت تواجد معه نائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم وأعضاء مجلس الادارة .