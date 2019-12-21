ثلاث جهات سعودية تبدأ تلقي المتقدمين للوظائف الشاغرة..غدا

تبدأ ثلاث جهات حكومية، غدًا الأحد، تلقِّي طلبات المتقدمين على الوظائف الشاغرة لمستوفي الشروط التي أعلنتها في وقت سابق.



وتبدأ وزارة الدفاع- ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية- تلقِّي طلبات المتقدمين إلى شغل 61 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، تنقسم إلى: 57 وظيفة للرجال، و4 وظائف للنساء.



وتتطلب جميع الوظائف المعلنة المقابلة الشخصية، وسيتمُّ دعوة أكثر من متقدِّم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا، مع مطابقة بيانات المرشحين، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية؛ سيتم استبعاد المرشح، ليكون الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.



كما تتلقَّى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية التي أعلنتها في وقت سابق لحملة البكالوريوس للعام الجامعي 1441هـ للعمل بالجامعة على وظيفة (معيد).



وتشمل التخصصات المطلوبة؛ الطب البشري، والعلوم الأساسية، وعلم التشريح، والطب والجراحة​، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم الأمراض والأدوية، وعلم الأجنة، والعلوم الإكلينيكية، والجراحة، وطب العظام، والتخدير، وعلوم طب الأسنان، وعلاج اللثة والأنسجة المحيطة، وعلاج أمراض اللثة.



كما تشمل التخصصات المطلوبة؛ طب الفم وعلاج الفم، وعلوم طب الأسنان السريري، وطب إصلاح أسنان، ومواد الأسنان، والتمريض، وتمريض الأمومة والطفولة، وتمريض الأمومة، والنساء والولادة، وتمريض الأطفال، وصحة المجتمع، وتمريض الصحة النفسية، والصيدلة، والعلاج الوظيفي، والتغذية الإكلينيكية، وعلم الوبائيات، واضطرابات التخاطب، وعلاج السمع، والعلوم، والكيمياء، والرياضيات، والعلوم الرياضية، والفيزياء، والكيمياء، وعلم الحيوان والنبات، والهندسة، ووظائف الأعضاء، وتقنية المعلومات، والقانون، والاقتصاد، والترجمة، والتصاميم، والفنون.



وتبدأ الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية؛ فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي (للرجال).



وأوضحت وزارة الداخلية، أنَّ الوظائف على رتب «رقيب، ووكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي»؛ وذلك للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة، ويكون استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف)