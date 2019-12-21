AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

داليا مصطفى تنتقد سمية الألفي بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:55 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة داليا مصطفى عن رايها فى تصريحات الفنانة سمية الالفى التى تحدثت فيها عن الخيانة الزوجية وتحديدا انها قد تسامح فى الخيانة الجسدية اكثر من خيانة المشاعر.

وانتقدت داليا مصطفى تصريح سمية الالفى اثناء تواجدها فى برنامج الحدث اليوم الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى قائلة: انها لا تفهم هذا التصريح ولم تستوعبه، فكيف لزوجة ان تسامح على الخيانة بكل اشكالها سواء كانت مشاعر أو جسدية.

واضافت داليا مصطفى قائلة : "انا لن اسامح فى الخيانة بكل اشكالها واتصور ان الفتاة التى تحاول ان تسامح فى الخيانة اراها لديها قدرات غير عادية فى التحامل على نفسها وانا لا انصح الفتيات بهذا الامر.

وكان احدث أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل حواديت الشانزليزيه وشاركها البطولة إياد نصار، إخراج مرقص عادل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مي سليم تنتقد شخصيتها بسبب مسلسل حواديت الشانزليزيه

سمية الألفي: أنا وفاروق الفيشاوي عمرنا ما افترقنا متزوجين أو مطلقين

مفاجأة | سمية الألفي تقرر العودة للتمثيل

داليا مصطفى: بغسل رجل جوزي بالميه والملح .. فيديو وصور

داليا مصطفى في ندوة صدى البلد: الجمهور يناديني بـ قسمت في الشارع.. صور

داليا مصطفى: ترتيب اسمي بتتر حواديت الشانزليزيه لا يشغلني | صور

ترشيحاتنا

لحظة احتجاز الجيش الليبي سفينة تركية في البحر المتوسط .. فيديو

محمد صلاح يحتفل بالتتويج بكأس العالم للأندية في عقر دار تميم

100 صورة و20 فيديو.. نجوم الرياضة والسياسة والاعلام في عزاء شقيقة مرتضى منصور

بديل طبيعي للفياجرا .. فاكهة تزيد القدرة الجنسية لدى الرجال.. تعرف عليها

بـ بنطلون جلد ونظارة شمس | سلمى أبو ضيف تشعل إنستجرام من الرياض

لا يزوره أحد .. قصة مسن مصري كفيف موجود بمستشفى بالكويت من 5 سنوات | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور