داليا مصطفى تنتقد سمية الألفي بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن رايها فى تصريحات الفنانة سمية الالفى التى تحدثت فيها عن الخيانة الزوجية وتحديدا انها قد تسامح فى الخيانة الجسدية اكثر من خيانة المشاعر.
وانتقدت داليا مصطفى تصريح سمية الالفى اثناء تواجدها فى برنامج الحدث اليوم الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى قائلة: انها لا تفهم هذا التصريح ولم تستوعبه، فكيف لزوجة ان تسامح على الخيانة بكل اشكالها سواء كانت مشاعر أو جسدية.
واضافت داليا مصطفى قائلة : "انا لن اسامح فى الخيانة بكل اشكالها واتصور ان الفتاة التى تحاول ان تسامح فى الخيانة اراها لديها قدرات غير عادية فى التحامل على نفسها وانا لا انصح الفتيات بهذا الامر.
وكان احدث أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل حواديت الشانزليزيه وشاركها البطولة إياد نصار، إخراج مرقص عادل.
وانتقدت داليا مصطفى تصريح سمية الالفى اثناء تواجدها فى برنامج الحدث اليوم الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى قائلة: انها لا تفهم هذا التصريح ولم تستوعبه، فكيف لزوجة ان تسامح على الخيانة بكل اشكالها سواء كانت مشاعر أو جسدية.
واضافت داليا مصطفى قائلة : "انا لن اسامح فى الخيانة بكل اشكالها واتصور ان الفتاة التى تحاول ان تسامح فى الخيانة اراها لديها قدرات غير عادية فى التحامل على نفسها وانا لا انصح الفتيات بهذا الامر.
وكان احدث أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل حواديت الشانزليزيه وشاركها البطولة إياد نصار، إخراج مرقص عادل.