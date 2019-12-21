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محافظات

قبل ساعات من النطق بالحكم في القضية.. ماذا قال والد شهيد الشهامة | شاهد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:38 م
شهيد الشهامة
شهيد الشهامة
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مروة فاضل
قبل ساعات من إسدال الستار علي القضية الابرز التي اثارت الراي العام خلال الفترة الماضية، "شهيد الشهامة" محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، ينتظر الجميع النطق بالحكم في اخر جلسات محاكمة قاتليه محمد راجح وأعوانه الثلاثة.

وبين ساعات عصيبة يقضيها والد محمود البنا، في انتظار القصاص العادل من قتلة نجله دوّن محمد البنا علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " اللهم إجعل اعيننا تفيض من الدمع فرحا يارب . يارب بعض الهموم والأحزان كثقل الجبال اللهم أنسفها وابدل عسرنا بيسر .. يارب اشرق شمس السرور واجبر بخاطرنا . ولله الامر توكلنا عليك لحق الشهيد باذنك محمود البنا .. #حقالبنااستثنا_ياقاضي

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وتشهد محكمة شبين الكوم الجزئية غدا الاحد اخر جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا وذلك امام محكمة جنايات الاحداث للنطق بالحكم علي محمد راجح والمتهمين الثلاثة.

وكان محمود البنا لقي مصرعه على يد شاب يدعي محمد أشرف راجح بمساعدة 3 من أصدقائه حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
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