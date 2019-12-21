قبل ساعات من محاكمة راجح .. اِعرف عقوبة قاتل شهيد الشهامة بالمنوفية

بين ترقب وحبس أنفاس، ينتظر الجميع النطق بالحكم في القضية الاشهر خلال الشهور الماضية بشأن مقتل محمود البنا علي يد شاب يدعي محمد راجح و3 اخرين لدفاعه عن فتاة، تشهد محكمة شبين الكوم الجزئية غدا الاحد اخر جلسات محاكمة المتهمين بقتل "شهيد الشهامة" محمود البنا وذلك امام محكمة جنايات الاحداث للنطق بالحكم علي محمد راجح والمتهمين الثلاثة.
وقال خالد راشد نقيب محامين المنوفية، إن المتهم سيعاقب أمام محكمة جنايات الأحداث رغم أنه بلوغه سن الـ 18، إلا أن المحكمة تعاقبه وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت محاكمته.
وأوضح خالد راشد، أن المتهم سيقضي عقوبته بأحد السجون العمومية، لبلوغه السن القانونية بعد الحكم عليه، بينما سيقضي باقي المتهمين فترة عقوبتهم بإحدى مؤسسات الأحداث حتى بلوغهم السن القانونية 18 عاما.
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وأشار نقيب المحامين إلى أن أقصى عقوبة سيحصل عليها المتهمون، السجن 15 عاما، حيث إنهم وقت ارتكاب الجريمة لم يكونوا قد أكملوا عامهم الـ 18 ويعاملون كـ "أحداث".
وكان محمود البنا لقي مصرعه على يد شاب يدعي محمد أشرف راجح بمساعدة 3 من أصدقائه حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقال خالد راشد نقيب محامين المنوفية، إن المتهم سيعاقب أمام محكمة جنايات الأحداث رغم أنه بلوغه سن الـ 18، إلا أن المحكمة تعاقبه وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت محاكمته.
وأوضح خالد راشد، أن المتهم سيقضي عقوبته بأحد السجون العمومية، لبلوغه السن القانونية بعد الحكم عليه، بينما سيقضي باقي المتهمين فترة عقوبتهم بإحدى مؤسسات الأحداث حتى بلوغهم السن القانونية 18 عاما.
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مصادر برلمانية: 3 نواب لرئيس الحكومة فى التعديلات الوزارية المرتقبة
وأشار نقيب المحامين إلى أن أقصى عقوبة سيحصل عليها المتهمون، السجن 15 عاما، حيث إنهم وقت ارتكاب الجريمة لم يكونوا قد أكملوا عامهم الـ 18 ويعاملون كـ "أحداث".
وكان محمود البنا لقي مصرعه على يد شاب يدعي محمد أشرف راجح بمساعدة 3 من أصدقائه حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.