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برلمان

حقيقة عودة وزارة الإعلام.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل التعديل الوزاري

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:39 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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فريدة محمد - محمود فايد
كشف النائب مصطفى بكري، عن أبرز الحقائب الوزراية المقرر تعديلها، وحقيقية عودة وزارة الإعلام مجددًا من عدمه، بالتزامن مع التعديلات الوزارية المرتقبة.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه من المرجح إجراء تعديلات وزارية خلال الساعات المقبلة، مع إنطلاق جلسات البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المقررة غدًا الأحد.

وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": «معلومات ترجح اجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبله مع بدء جلسات إنعقاد البرلمان ، المعلومات تشير إلي إحتمال أن يطال التعديل من ٨-١٠ وزراء والحركة تحوي مفاجآت هامه ورئيس الوزراء باق في منصبه».

وجاءت أبرز الترشحيات الوزارية، وفق ما أعلن عنه النائب مصطفى بكري كالتالي:

-عمر مروان وزير للعدل
- السيد قصير وزيرا للزراعه
-نيفين جامع وزيرة للصناعه
- رانيا المشاط وزيرة للاستثمار وقطاع الاعمال
-هاله السعيد نائب رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي
-لايوجد وزير اعلام في هذا التعديل لحين صدور قانون من مجلس النواب

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وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
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