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فن

بعد إجرائها عملية جراحية .. أول صورة لـ أنغام من تحضيرات حفل الرياض

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:47 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
سافرت الفنانة أنغام، إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفلها المقرر إقامته في الرياض 23 ديسمبر الجاري، بعد إجرائها عملية جراحية لتركيب دعامة كحل مؤقت لمواجهة الحصوة التي تعاني منها على الكلى.

ومن المفترض أن تقوم أنغام، بإجراء عملية جراحية أخرى بعد إنتهائها من الحفلات الغنائية المقرر إحياؤها خلال الفترة المقبلة، لإزالة الحصوة بشكل نهائي.

على جانب آخر، تعمل أنغام على اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث تواجدت مؤخرًا في الاستديو بصحبة الفنان رامي جمال وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لتسجيل أغنية جديدة ضمن أغاني الألبوم المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن احدث البومات أنغام، "حالة خاصة جدًا"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور طرحه في الأسواق.
بعد إجرائها عملية جراحية .. أول صورة لـ أنغام من تحضيرات حفل الرياض
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