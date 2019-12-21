باريس سان جيرمان يقسو على أميان بـ 4-1 في الدوري الفرنسي| فيديو

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مستحقًا على حساب نظيره فريق أميان بنتيجة 4-1 , في إطار مباريات الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي , في اللقاء الذي أقيم على ملعب " بارك دي برانس".



ورفع باريس سان جيرمان رصيده بعد هذا الإنتصار الى 45 نقطة في الصدارة ولديه لقاء مؤجل وبفارق 10 نقاط عن مارسيليا الوصيف، في حين تجمد رصيد أميان عند النقطة 17 في المركز السابع عشر.



وسجل باريس سان جيرمان هدف التقدم عن طريق , كيليان مبابي , في الدقيقة " 10 " , ثم أضاف الفريق الباريسي هدف ثاني عن طريق , نيمار جونيور , في الدقيقة " 46 ".



وفي الدقيقة " 65 " سجل باريس هدفا ثالثا عن طريق , كيليان مبابي , بينما قلص أميان النتيجة عن طريق , ستيفن ميندوزا , في الدقيقة " 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.



واختتم مهرجان الأهداف , ماورو إيكاردي , في الدقيقة " 84 " بعد كرة عرضية من بيرنات داخل منقطة الجزاء حولها إيكاردي في الشباك بسهولة , لينتهي اللقاء بفوز باريس 4-1.