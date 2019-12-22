حظر القزع والبلوزة الشيفون.. الأزهر يمنع دخول طلاب البناطيل الممزقة من الامتحانات

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، منع الطلاب والطالبات غير الملتزمين بالآداب واللوائح المحددة، من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأكد قطاع المعاهد الأزهرية على منع اي طالب يرتدي بنطلون ممزق او يحلق شعره بطريقة القزع مما يخالف طبيعة الطالب الأزهري الدارس لشئون دينه.



كما حذر قطاع المعاهد الأزهرية الفتيات بارتداء الملابس المحتشمة غير الضيقة ومنع اي طالبة ترتدي بلوزه ضيقة او شيفون.



وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الجاري.



وتبدأ الامتحانات للصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، يوم الاثنين 23 ديسمبر، وتنتهي في 26 للصف الثالث، و29 من نفس الشهر للصفين الرابع والخامس.



كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر وتنتهي يوم الاثنين 6 يناير المقبل، ويمتحن المبصرون شفويا في القرآن الكريم والمطالعة، ويمتحن المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.



وتعتبر مادة الثقافة الإسلامية مادة نجاح ورسوب للشهادة الإعدادية وتضاف للمجموع، كما يتم امتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع في المعاهد النموذجية والخاصة فقط.