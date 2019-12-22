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رياضة

ليس المسلمون وحدهم يحبونه .. رسالة مؤثرة من لاعب ليفربول لـ محمد صلاح

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ريهام بكير
يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن تستمر شعبية محمد صلاح، زميله في الفريق، خاصة في الشرق الأوسط.

وذكر تشامبرلين، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول ، صلاح أحدث ضجة في الشرق الأوسط، وأنه يستحق هذه الضجة.

وأضاف: كشخص مسلم، إنه شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم، وليس المسلمون فقط، الجميع، ولكن في البلاد المسلمة على وجه التحديد.

وتوج محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي.
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