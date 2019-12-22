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رياضة

رضا عبد العال للاعبي الزمالك: خلي عندكوا دم .. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:27 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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ريهام بكير
شن رضا عبدالعال المدير الفني لبلدية المحلة هجوما شديدا على لاعبي الزمالك، بعد سوء النتائج للفريق في المباريات السابقة، موجها رسالة لهم قائلا: خلي عندكم دم.

وقال نجم الأهلي والزمالك السابق، إن لاعبي الفريق الأبيض هم المسئولون عن نتائج المباريات ، ويتحملون فشل او نجاح النادي واي مجلس ادارة او مدير فني.

ووجه رسالة للاعبين خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الجمهور بيموت بسبكوا واصابهم الاحباط ، ووصلني العديد من الرسائل ، يقولون لي "بطلنا نشجع الزمالك".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قد تعادل مع سموحة ، بعد الهزيمة من طلائع الجيش في الدوري ، ما افقده 5 نقاط في جدول المسابقة ، ووسع الفارق بينه وبين منافسه التقليدي الأهلي.
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