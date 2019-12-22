الآلاف يشاهدون تعامد الشمس بمعبد الكرنك .. صور وفيديو

شهد الآلاف منذ قليل بمدينة الأقصر، ظاهرة "تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس" بمعابد الكرنك وسط احتفالية كبرى نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار وشركة الصوت والضوء بالكرنك بحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وعدد من سفراء الدول بالقاهرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



ويجري الاحتفال بتعامد الشمس للعام التاسع على التوالى، بالتواجد في ساحة معابد الكرنك لرصد الظاهرة، مع عرض موسيقي أثناء شروق الشمس في أرجاء المعبد، وعقب ذلك تم التوجه داخل المعبد وتتبع أشعة الشمس على الأعمدة والحوائط والدخول إلى قدس الأقداس لرصد الظاهرة وبعد ذلك تم التوجه إلى البوابة الشرقية في نهاية المعبد لمشاهدة عبور الشمس عبر بوابات المعبد.



ويقول الباحث الأثري الدكتور الطيب غريب مدير معبد الكرنك إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك هي ظاهرة فريدة من نوعها فى مصر على العالم كله حيث ان الشمس فى هذا اليوم تشرق بطريقة يدريجية منظمة للتعامد على حجرة ومقصورة الزورق المقدس وسط معبد الكرنك وهو نفس توقيت الانقلاب الشتوي وهو ما يدل على معرفة المصري القديم حساب الأعوام والسنين والأيام وكذا براعته فى حسابات الهندسة الدقيقة فى دخول الشمس بطريقة معينة الى داخل مقصورة الزوق المقدس فى توقيت ثابت فى يوم واحد من كل عام .



وتعد ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، تجذب إليها المهتمين بالسياحة الفلكية من مختلف أنحاء العالم، بما يمهد الطريق أمام القطاع السياحي في مصر بظهور نمط سياحي جديد، وهو السياحة الفلكية.

