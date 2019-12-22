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أخبار العالم

بعد 4 أشهر من انتهائها.. تقدم أشرف غني في انتخابات الرئاسة الأفغانية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:40 ص
سدية شاركت في الانتخابات
سدية شاركت في الانتخابات الأفغانية
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محمد علي
أشارت نتائج أولية من العاصمة الأفغانية كابول، إلى تقدم المرشح على منصب رئيس الجمهورية أشرف غني، وبفوزه بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية التي جرت قبل 4 أشهر، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان الجمعة الماضي انتهاء عملية إعادة فرز وعدّ أصوات نتائج الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها البلاد في 28 سبتمبر الماضي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم اللجنة ذبيح الله سادات، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كابول، حيث شدد على أنه لن يتم احتساب الأصوات المزورة في الانتخابات، وأن اللجنة ستعلن عن النتائج بشفافية في أقرب وقت.

وفي 13 نوفمبر الماضي، أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان، تأجيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

وسبق للجنة الانتخابات تأجيل الموعد الأولي للإعلان عن النتائج، نظرًا لـ"مشاكل تقنية"، ولحرص اللجنة الشديد على نزاهة العملية الانتخابية، وبعد تعاطيها مع مزاعم حصول مخالفات في عملية الاستطلاع".

وشهدت هذه الانتخابات تنافس 14 مرشحًا، أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ومنافسه الرئيسي عبد الله عبد الله، وقلب الدين حكمتيار.

وهذه هي الانتخابات الرئاسية الرابعة، بعد الإطاحة بحركة طالبان في 2001، في حين شارك في الانتخابات الأخيرة، مليونان و695 ألفًا، من بين 9 ملايين و600 ألف ناخب.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للدورة الماضية لعام 2014، ما يزيد على 50%.

في السياق نفسه، لم تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان، عن نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2014، جراء مزاعم حدوث تزوير.

وبمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، تأسست حينها، حكومة وحدة وطنية تقاسم فيها الرئيس الحالي أشرف غني، مؤسسات الدولة، مع الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله.
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