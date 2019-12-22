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حوادث

ضبط 14 تاجر مخدرات وبحوزتهم 3.5 كيلو مواد مخدرة بالقليوبية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
الاجهزة الامنية -
الاجهزة الامنية - ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الامن بالقليوبية من ضبط 14 تاجر مخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجهم على عملائهم بمختلف مناطق المدينة احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط المباحث بالاقسام والمراكز من ضبط عدد من مروجى المواد المخدرة. 

وتبين ضبط احمد د م عاطل والسابق اتهامه في 25 قضية مسجل شقى وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكميه من نبات البانجو المخدر تزن 500 جرام ومبلغ 280 جنيه وهاتف محمول واحمد ص ا عاطل وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 800 جرام ومبلغ 1215 جنيها وهاتف محمول واحمد ت ا عاطل وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 350 جراما ومبلغ 250 جنيها وهاتف محمول.

كما تم ضبط " محمود ج ا عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 150 جراما ومبلغ 510 جنيهات وهاتف محمول ومحمد ع م عاطل والسابق اتهامه في قضية سلاح وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 200 جرام ومبلغ 2850 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة.

وضبط عمرو ا ع عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 250 جراما ومبلغ 11 الف جنيه وعدد 2 هاتف محمول وسلاح ابيض مطواة وضبط عبد الله س س عاطل والسابق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 120 جرام ومبلغ 1900 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة. 

كما تم ضبط محمود ح س عاطل وبحوزته كميه من مخدر الاستروكس تزن 250 جراما ومبلغ 115 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواه وضبط قاسم ا ع عاطل وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جراما ومبلغ 150 جنيها وهاتف محمول وضبط محمد ه ا عاطل وبحوزته كميه من مخدر الاستروكس تزن 500 جرام ومبلغ 200 جنيه وهاتف محمول تحررت المحاضر اللازنمة وتولت النيابة التحقيق.
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