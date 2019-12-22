هزة أرضية تضرب السعودية.. وهذا هو موقعها

تحدثت صحف سعودية عدة عن حدوث هزة أرضية خفيفة في عدد من المناطق الموازية للبحر في السعودية، ذاكرة أن الأمر لم يتعدى كونه هزة فجائية لم ينتج عنها أضرار.



وأكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وذلك عند الساعة 1:49 صباح اليوم، الأحد.



وحدثت الهزة الأرضية على عمق 15 كيلومترا تقريبا، وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومترًا جنوب غرب محايل عسير بالسعودية.



