استئناف أعمال خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى غرب الأقصر

تشهد مدينة القرنة غرب الأقصر أستئناف أعمال خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بالطارف القديم على الطريق الزراعى الغربى من مدخل الطريق الصحراوى وحتى وحدة مرور القرنة وذلك تمهيدًا لغلق الطريق بشكل كلى بمسافة 3 كيلومترات وذلك لتنفيذ خمس غرف محابس.



وأوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر أنه تم التنسيق مع مسئول شركة المقاولون العرب أن يتم غلق الطريق لتنفيذ الأعمال على مرحلتين المرحلة الأولى بمسافة 1600 كم بدءًا من مدخل الطريق الصحراوى وحتى مدخل السناينة على أن يكون الطريق البديل من مدخل السناينة مرورًا بطريق السيول حتى ساحة الشيخ الطيب وصولًا إلى الأسعاف و سيستغرق العمل بالمرحلة الأولى 20 يومًا، أما المرحلة الثانية ستكون بمسافة 1400 كم بدءًا من وحدة المرور حتى مدخل قرية السناينة على أن يكون الطريق البديل بجوار مخر سيل الحباشى مرورًا بقرية العبابدة بجهة الوحدة الصحية حتى مخرج السناينة على أن يتم الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية خلال 15 يومًا ليصبح إجمالى مدة الأعمال 35 يومًا وذلك للانتهاء من أعمال الغرف بمسافة حوالى 3 كم.



وفى كلا المرحلتين سيكون خط سير النقل الثقيل أن يسلك الطريق الصحراوى الغربى ويبدأ من المدخل الغربى قامولا فى اتجاه الطريق الصحراوى حتى مدخل ساحة الشيخ الطيب والعكس.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المدن بمتابعة سير أعمال الصرف الصحى ضمن الخطة الاستثمارية لضمان تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع.