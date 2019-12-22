جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية وخدمية إلى واحة سيوة.. صور

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، قافلة طبية وخدمية، إلى واحة سيوة بالتعاون مع محافظة مطروح، ومركز مدينة سيوة، استمرت على مدار 5 أيام، وبمشاركة كليات الطب والصيدلة والطب البيطري، والزراعة وبنكي الكساء والطعام.



وقال الدكتور عبد المنعم فوزي، رئيس لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، إن القافلة ضمت 71 عضوا من أطباء وهيئة تمريض وطلاب، ومممثلي الجمعيات الأهلية والخاصة، والمجتمع المدني.



وقام أعضاء الوفد الطبي بتوقيع الكشف على 320 حالة أطفال، و401 حالة رمد، و225 حالة باطنة، و151 حالة نساء وتوليد، و24 حالة نفسية وعصبية، وإجراء 19 عملية نساء وتوليد، وإجراء 435 تحليل طبى ومعملى، و60 نظارة طبية، و6 عمليات رمد.



كما قام أساتذة كلية الطب البيطري بتوقيع الكشف على 600 حالة بيطرية من بين الأغنام والماشية والطيور والدواجن، وصرف 1056 أدوية بيطرية.



وقامت منظمات المجتمع والجمعيات الخيرية بتوصيل المياه لما يقرب من 400 منزل من قرية الشباب، وبناء الأسقف بقرى "بهى الدين، المراقى، الجارة".



وقام وفد من كلية الزراعة بزيارة الإدارة الزراعية ولقاء المهندسين الزراعيين لمناقشة أهم المشاكل الزراعية التى تواجه الواحة.



وعلى هامش القافلة، تم تنظيم معارض للخير تم خلالها توزيع الهدايا والملابس والأحذية، على الأسر الأكثر احتياجًا من أهالى سيوة والقرى المحيطة.