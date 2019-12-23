كيفية تحقيق الامنيات .. علي جمعة: بـ5 أمور يتحول حلمك إلى حقيقة

كيفية تحقيق الامنيات المستحيلة هو مسعى يطمح إليه الجميع، فكل النفوس تهفو إلى معرفة كيفية تحقيق الأمنيات البسيطة أو حتى المستحيلة، لأنه لا قلب يخلو من الامنيات والأحلام والرغبات والطموحات، فهذه طبيعة الحياة الإنسانية، وتزداد أهمية كيفية تحقيق الأمنيات المستحيلة من أنها تتعلق بطلب الرزق، حيث إن تحقيق الامنيات بالزواج أو الإنجاب أو الأموال وما نحوها من الرغبات الإنسانية تدخل في إطار الرزق، ولذا يسعى الإنسان للوصول إلى كيفية تحقيق الامنيات المستحيل أو حتى اليسيرة طوال حياته بل وإلى آخر لحظة بعمره.





كيفية تحقيق الأمنيات

كيفية تحقيق الامنيات المستحيله ، فعنها نصح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من يسألون عن يلة بالحرص على خمسة أمور عند تمني خير من خيري الدنيا والآخرة، فقال المناوي رحمه الله: «إذا تمنى أحدكم خيرًا من خير الدارين فلْيكثر الأماني فإنما يسأل ربه الذي رباه وأنعم عليه وأحسن إليه فليعظم الرغبة ويوّسع المسألة؛ فينبغي للسائل الإكثار ولا يختصر ولا يقتصر فإن خزائن الجود سحّاء ليلًا ونهارًا ولا يفني عطاؤه عز وجل». كيفية تحقيق الامنيات المستح يلة





كيفية تحقيق الامنيات المستحيله ، وأوضح «جمعة» أن الإلحاح في الدعاء مطلوب، ويعتبر الإلحاح فى الدعاء أمر طيب ومشروع ومن تلك الأمور التي تفيد في كيفية تحقيق الامنيات المستحيله ، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ورد في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا»، وفي كيفية تحقيق الامنيات المستحيله ، فقد نوه بأن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأزمنة على بعض لاستجابة الدعاء، كما أن في دبر كل صلاة دعاء مستجاب أي بعد الانتهاء من كل صلاة مباشرة، وأن يتوسل العبد إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أثناء الدعاء لربه، وعن كيفية تحقيق الامنيات المستحيله ، فمن أدآب الدعاء التقرب إلى الله بكثرة النوافل بعد الفرائض ، وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، وأن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال، والإلحاح وحضور القلب في الدعاء.





تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار

تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار ، فقد ورد أن الاستغفار يكون في جميع آناء الليل والنهار، غير أن بعض الأوقات أرجى قبولًا، فإذا وقع الاستغفار في ساعة إجابة كان أقرب إلى حصول المطلوب، ومن أوقات تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار ، كالاستغفار في الأسحار؛ لأن الله وقتذاك ينزل إلى الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينادي عبده: "هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه"، ومن أوقات تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار في جوف الليل يُرجى الغفران من الرحيم المنان، ويُتوقع الإحسان، ويطلب المسلم من صاحب الأمر الأمان والغفران، ولو كُشِف للأبصار رحمة الله وهي تتساقط غيثًا غزيرًا لبكى المسلم حبًا لله وشوقًا لرؤيته، ولعظيم كرمه وإحسانه لعباده.



