AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كيفية تحقيق الامنيات .. علي جمعة: بـ5 أمور يتحول حلمك إلى حقيقة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
كيفية تحقيق الامنيات
كيفية تحقيق الامنيات .. تحقيق الامنيات المستحيله
Advertisements
أمل فوزي
كيفية تحقيق الامنيات المستحيلة هو مسعى يطمح إليه الجميع، فكل النفوس تهفو إلى معرفة كيفية تحقيق الأمنيات البسيطة أو حتى المستحيلة، لأنه لا قلب يخلو من الامنيات والأحلام والرغبات والطموحات، فهذه طبيعة الحياة الإنسانية، وتزداد أهمية كيفية تحقيق الأمنيات المستحيلة من أنها تتعلق بطلب الرزق، حيث إن تحقيق الامنيات بالزواج أو الإنجاب أو الأموال وما نحوها من الرغبات الإنسانية تدخل في إطار الرزق، ولذا يسعى الإنسان للوصول إلى كيفية تحقيق الامنيات المستحيل أو حتى اليسيرة طوال حياته بل وإلى آخر لحظة بعمره.

كيفية تحقيق الأمنيات 
كيفية تحقيق الامنيات المستحيله ، فعنها نصح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من يسألون عن كيفية تحقيق الامنيات المستحيلة بالحرص على خمسة أمور عند تمني خير من خيري الدنيا والآخرة، فقال المناوي رحمه الله: «إذا تمنى أحدكم خيرًا من خير الدارين فلْيكثر الأماني فإنما يسأل ربه الذي رباه وأنعم عليه وأحسن إليه فليعظم الرغبة ويوّسع المسألة؛ فينبغي للسائل الإكثار ولا يختصر ولا يقتصر فإن خزائن الجود سحّاء ليلًا ونهارًا ولا يفني عطاؤه عز وجل».

كيفية تحقيق الامنيات المستحيله ، وأوضح «جمعة» أن الإلحاح في الدعاء مطلوب، ويعتبر الإلحاح فى الدعاء أمر طيب ومشروع ومن تلك الأمور التي تفيد في كيفية تحقيق الامنيات المستحيله ، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ورد في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا»، وفي كيفية تحقيق الامنيات المستحيله ، فقد نوه بأن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأزمنة على بعض لاستجابة الدعاء، كما أن في دبر كل صلاة دعاء مستجاب أي بعد الانتهاء من كل صلاة مباشرة، وأن يتوسل العبد إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أثناء الدعاء لربه، وعن كيفية تحقيق الامنيات المستحيله ، فمن أدآب الدعاء التقرب إلى الله بكثرة النوافل بعد الفرائض ، وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، وأن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال، والإلحاح وحضور القلب في الدعاء. 

تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار
تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار ، فقد ورد أن الاستغفار يكون في جميع آناء الليل والنهار، غير أن بعض الأوقات أرجى قبولًا، فإذا وقع الاستغفار في ساعة إجابة كان أقرب إلى حصول المطلوب، ومن أوقات تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار ، كالاستغفار في الأسحار؛ لأن الله وقتذاك ينزل إلى الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينادي عبده: "هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه"، ومن أوقات تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار في جوف الليل يُرجى الغفران من الرحيم المنان، ويُتوقع الإحسان، ويطلب المسلم من صاحب الأمر الأمان والغفران، ولو كُشِف للأبصار رحمة الله وهي تتساقط غيثًا غزيرًا لبكى المسلم حبًا لله وشوقًا لرؤيته، ولعظيم كرمه وإحسانه لعباده. 

تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار ، ولعل ينابيع الرحمة الإلهية ترسل سُقياها لكل ظامئ يرجو ماء يُبلسِمُ حياته، لذا، على المسلم أن يحضر في هذه الساعة قلبه، ويغسل ذنبه بالتوبة والإنابة، ويعتذر من ربه تقصيرًا، ويرجو عفوًا وغفرانًا، وبالنسبة لـ تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار ، فالاستغفار باللسان خير وقاية من شر الذنب، ويجب أن يكون مقرونًا بعدم الإصرار على الذنب، فأفضله ما كان مقرونًا بترك الصرار عن المعصية، والإقلاع عن الذنوب بتهذيب القلوب والجوارح، وخير دواء لداء الذنوب الاستغفار، وعن تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار فإن الإكثار منه في البيت والطريق والمجلس والسوق بركة ورزق حلال لا ينقطع بإذن الله، غير أنّ الاستغفار باللسان وحده لا يكفي؛ لأن من قالها بلسانه غافلًا عن معناها ومُعرِضًا عن تدبّرها لم يعرف قدره وحقيقته؛ لذا، من أجل تحقيق الامنيات المستحيله بالاستغفار يجب الاستغفار برجاء كل الجوارح وسلامة القلب، ويقينه بحسن الظن بالله، وقبول التوبة وتحقيق المُراد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء الرزق من 32 كلمة داوم عليه النبي.. يجلب المال الكثير والأولاد

حكم دعاء ربنا ما يحرمني منك وربنا ما يوريك مكروه .. الإفتاء تجيب

دعاء الصباح والمساء.. يحفظك من كل شر ويساعد على طمأنينة القلب

8 ايات قرانية لجلب الرزق .. ترديدها بهذا العدد يفك الكرب ويزيد المال

آيات لجلب الرزق وتيسير الأمور .. سورة قصيرة و4 عبادات تفك الكرب

سائل يشتكي من ضيق رزقه.. وأمين الفتوى ينصحه بهذا الأمر

ترشيحاتنا

هجوم قوي من مرتضى منصور على نجم الزمالك السابق

علقة موت.. زوجتان تعتديان على زوجيهما في الشارع بسبب الثالثة

بـ السبحة فى إيده.. أحمد السعدني يطمئن على الشيف علاء الشربيني

أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق محول كهرباء ضخم بالكويت.. فيديو

فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب وتتخلى عن المكياج بسبب طبيب أسنان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها