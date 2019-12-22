شاهد | وزير الطيران المدني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وأدى الطيار محمد منار عنبة اليمين الدستورية وزيرًا للطيران المدنى.





وينشر "صدى البلد" القائمة الكاملة بعد دمج وزارات وفصل أخرى، حيث أدى الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.









والوزراء الجُدد هم:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشؤون مجلس النواب.





وأبقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على عدد من الوزراء وهم:



