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ثقافة

العناني في أول تصريح بعد حلف اليمين: الآثار والسياحة وجهان لعملة واحدة ضمهما رؤية صائبة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:26 م
محرر صدي البلد مع
محرر صدي البلد مع وزير السياحة والآثار
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علاء المنياوي
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الدولة ارتأت أن التوقيت الآن أصبح مناسبا لضم وزارتي السياحة والآثار، خاصة في ظل المشروعات الأثرية الكبرى التي تقوم بها الدولة مثل المتحف الكبير.

جاء ذلك في أول تصريحات له عقب قيامه اليوم، الأحد، بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد "العناني"، أن هناك تكاملًا بين عمل الوزارتين، فهما وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل، كما أن مصر غنية بمنتجاتها السياحة المتنوعة مثل الشواطئ والآثار، ولكن ما تتميز به مصر عن سائر الدول هي الآثار.

وأكد وزير السياحة والآثار، ثقته في نجاح هذه المنظومة الجديدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.

وأعرب عن عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياحية عالميًا .
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