لا عودة لـ الاحتلال العثماني.. الثني: اتفاقية أردوغان والسراج لا تساوي الحبر الذي كتبت به

قال عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة خلال لقائه مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن "الهدف من الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق في أواخر نوفمبر الماضي، هو دعم "المليشيات الإرهابية”: لإطالة عمر هذه الحكومة التي وصفها بـ"الانقلابية".



ونقلت قناة "العربية" السعودية عن الثني قوله إن الاتفاقية الموقعة بين رئيس الحكومة المؤقتة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيبب أردوغان، بشقيها البحري والأمني، "لا تساوي الحبر الذي كتبت به".



وأكد أن حكومته "لن تسمح بإعادة الاحتلال العثماني لليبيا"، قائلًا: "سنتصدى لهم بكل قوة، ونحن قادرون على ذلك".



ودعا الثني المجتمع الدولي إلى سحب اعترافه من حكومة الوفاق، معتبرًا أن الأخيرة "أضحت تشكل خطرا على الليبيين وعلى دول الجوار من خلال محاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها". كما دعا اليونان إلى فتح قنصلية لها في مدينة بنغازي.



ومن جهته، قال وزير الخارجية اليوناني إن بلاده تعلم بأن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات، مؤكدًا أن اليونان تقف مع شركائها بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية.



وأضاف: يهمنا أيضًا الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية، لأنها في كل جوانبها تشكل خطرا على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل.