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أخبار العالم

سوريا.. انتصار جديد للجيش السوري ضد مليشيات أردوغان في إدلب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:07 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش العربي السوري تمكنت من محاصرة نقطة تمركز لمليشيات الجيش التركي في بلدة الصرمان بريف محافظة إدلب. 

وقال المصرد إن معارك بين قوات الجيش السوري وفصائل إرهابية وجهادية موالية لمليشيات الجيش التركي على محاور بريف معرة النعمان. 

وأشار المرصد السوري إلى أن الجيش السوري يبعد حاليا مسافة 5 كيلومترات عن بلدة جرجناز أكبر منطقة بريف معرة النعمان.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش تتقدم في إدلب، حيث استعادت السيطرة على 3 قرى جديدة هناك، وذلك بعد أن أرسل الجيش التركي رتلا عسكريًا مساء السبت إلى ريف حماة الشمالي يضم عربات مدرعة وسيارات وجنودا ومعدات عسكرية.
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