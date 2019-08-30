قوات أردوغان تمنع السوريين من دخول تركيا.. فيديو

المطالبة بخروج الاحتلال التركي من أراضي السورية



تظاهر الآلاف من أهالي إدلب ضد الاحتلال التركي في مناطق مختلفة من محافظة إدلب شمال سوريا، متهمين تركيا بالاتفاق مع روسيا لتدمير المحافظة.



ويردد المتظاهرون بخروج الاحتلال التركي من أراضي السورية. pic.twitter.com/pCy7Z1X4zj — Ronahi tv (@tvronahi) August 30, 2019

تظاهر آلاف السوريين من محافظة ادلب عند نقطة الحدود السورية التركية في "باب الهوى"، مطالبين بفتحِ الحدود، وتسهيلِ هجرتِهِم إلى أوروبا أو وقف هجوم القوات النظامية على إدلب.وهتف المتظاهرون ضد الجيش التركي، متهمينه بالخيانة لسماحه بالهجوم على إدلب .وأطلق حرس الحدود التركي الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين، لمنعهم من الدخول إلى الأراضي التركية.ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يبين اعتداء الجنود الأتراك على السوريين بالرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أدى لفرارهم.ورصد مفطع فيديو المتظاهرين يهتفون "بلدنا حرة.. تركيا تطلع برة".وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن متظاهرين سوريين أصيبوا بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي جراء استهدافهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.