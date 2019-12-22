بعد تجديد الثقة.. وزير الأوقاف يتعهد بتنفيذ 12 أمرا

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة لقيادة وزارة الأوقاف.





أولًا: مرحلة بناء الوعي الديني والوطني، ثانيًا: مرحلة تكوين العلماء والتثقيف الديني المستنير على أوسعنطاق داخليًا وخارجيًا. وأكد وزير الأوقاق ، أن المرحلة المقبلة تشهد الآتي:مرحلة بناء الوعي الديني والوطني،مرحلة تكوين العلماء والتثقيف الديني المستنير على أوسعنطاق داخليًا وخارجيًا.





وأضاف: ثالثًا: مرحلة العمل المؤسسي المشترك مع سائر المؤسسات الوطنيةذات الصلة ببناء الوعي، رابعًا: مرحلة الكتاب المرئي والمسموع، خامسًا: مرحلة الدفع بمزيد من الشباب وتمكين عمل المرأة، سادسًا: مرحلة تعظيم الموارد الذاتية للوزارة وتطوير هيئة الأوقاف.





وواصل: سابعًا: مرحلة التوسع في أنشطة خدمة المجتمع، ثامنًا: مواصلة مسيرة تجديد الفكر الديني، تاسعًا: الخطاب الديني المستنير في تحقيق مصالح الوطن، عاشرًا: تكثيف برامج التأهيل والتدريب لجميع العاملين بالأوقاف والجهات التابعة.





واستطرد: الحادي عشر: تطوير مستشفى الدعاة لتقديم خدمة طبية متميزة للمجتمع عامة والعاملين بالأوقاف خاصة، الثاني عشر: الانطلاق إلى آفاق أوسع في تحقيق دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي.





وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على التعديل الوزاري ، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، وفيما يلي يستعرض صدى البلد القائمة الكاملة لـ التعديل الوزاري الجديد والذي جاء على النحو التالي:



