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فن

بسبب أغنية حلو المكان .. تامر حسني: مش عارفين نشتغل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:26 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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قسم الفن
نشر الفنان تامر حسني فيديو من كواليس فيلم مش انا، عبر حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

وظهر تامر حسني برفقة صناع الفيلم وهم يرقصون علي اغنية "حلو المكان" الذي تم طرحها منذ يومين.

وعلق تامر علي الصورة قائلا: "الاغنية دي بوظت لوكيشن التصوير مش عارفين نشتغل بسببها".

ومن ناحية اخري تمكنت أغنية حلو المكان، التي طرحها تامر حسنى عبر موقع يوتيوب، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة، بعد طرحها بأيام، وتعد تلك الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد " الفلوس "، والمقرر طرحه قريبا.

الأغنية تمكنت من تحقيق ما يقرب من مليون و400 الف مشاهدة بعد طرحها بايام قليلة، لتحتل المركز الـ 5 من أصل 50 مركز تضمهم القائمة.

تقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا".
بسبب أغنية حلو المكان .. تامر حسني: مش عارفين نشتغل
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